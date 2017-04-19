А. Томас: это самая тяжёлая неделя в моей жизни

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас опубликовал заявление в связи с недавней смертью своей сестры.

«Никогда не мог представить, что настанет момент, когда моей маленькой сестры не будет рядом. Она и моя семья значат для меня всё, так что мою боль не описать словами. Это, без сомнений, самая тяжёлая неделя в моей жизни.

В то же время меня переполняют любовь и поддержка. Я не могу выразить всю благодарность друзьям, семье, фанатам, Бостону, «Селтикс» и сообществу НБА. Я ценю всю поддержку, которую вы выразили мне в последние дни, и уважение к моей частной жизни", — приводит слова Томаса официальный «твиттер» клуба.