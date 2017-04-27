Энтони попросил прощения у жены после слов стриптизёрши о беременности от него

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони принёс извинения супруге Лале Васкес после публикации новости о том, что от него забеременела некая стриптизёрша из Нью-Йорка, сообщает TMZ.

По данным источника, Кармело отправил серию текстовых сообщений своей жене, много раз повторив, что по-прежнему любит её и не хочет, чтобы она от него уходила. Он также просил Лалу пойти на свидание или вместе отправиться на отдых. Кроме того, баскетболист поставил лайки под сообщениями супруги, хотя никогда прежде этого не делал.

У Кармело и Лалы есть общий сын.

Стриптизёрша из Нью-Йорка заявила о беременности от Кармело Энтони