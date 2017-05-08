«Кливленд» всухую выиграл серию у «Торонто» и вышел в финал конференции

«Кливленд Кавальерс» победил «Торонто Рэпторс» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 109:102 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, набравший 35 очков. Ещё 27 очков в активе Кайри Ирвинга, 18 — у Кайла Корвера. За «Торонто» 23 очка набрал Серж Ибака, 22 — Демар Дерозан. По дабл-даблу оформили Кори Джозеф (20 очков, 12 передач) и Энтони Такер (14 очков, 12 подборов).

Таким образом, «Кавальерс» выиграли серию со счётом 4-0 и вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с победителем противостояния «Бостон Селтикс» — «Вашингтон Уизардс».