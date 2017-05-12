Е. Пашутин: играть так пассивно в плей-офф — недопустимо

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (79:84), которое заставило казанский клуб прекратить борьбу за медали.

"«Локомотив» победил заслуженно. Для плей-офф мы начали игру ужасно, отдали инициативу. Против Рочести защищались недостаточно хорошо, но потом вернулись в игру, стали защищаться во второй и четвёртой четвертях. Недостаточно в таких матчах играть только 20-25 минут. В первой игре мы контролировали её ход и выиграли, вторая игра практически прошла по сценарию «бей — беги», в третьей игре достаточно жёстко играли в защите, в четвёртой – только временами, практически весь матч мы проигрывали 10 очков.

Дома играть так пассивно в плей-офф, когда мы должны были бороться за самые высокие места, — это, конечно, недопустимо. Ребята включились в четвёртой четверти, и мы вернулись в игру. Но так надо было играть все 40 минут. Мы сегодня забили максимум за все четыре игры, но всё равно проиграли, потому что плохо защищались. Ещё раз хочу всех поблагодарить — клуб, ребят. Конечно, сложный сезон, но жизнь продолжается", — приводит слова Пашутина официальный сайт Лиги ВТБ.