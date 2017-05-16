Богачёв: не исключаю серьёзных изменений в тренерском штабе УНИКСа

Президент УНИКСа Евгений Богачёв отказался комментировать возможные перестановки в тренерском штабе клуба.

«Пока действует контракт с Пашутиным, было бы некорректно комментировать кандидатуры других тренеров. Думаю, что после товарищеской игры с «Зенитом» 17 мая у нас состоится предметный разговор с Пашутиным относительно его будущего. Понятно, что я недоволен итогами сезона и не исключаю серьёзных изменений как в составе команды, так и в нашем тренерском штабе. К сожалению, в нынешнем сезоне не все соответствовали уровню Евролиги», – приводят слова Богачёва «Известия».