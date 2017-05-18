«Филадельфия», «Бруклин» и «Нью-Йорк» заинтересованы в услугах Редика

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джей Джей Редик, который летом станет неограниченно свободным агентом, с большой долей вероятности покинет калифорнийский клуб. По информации источников, 32-летний баскетболист заинтересован в подписании самого крупного контракта в своей карьере, сам Редик рассчитывает получить соглашение с окладом около $ 15-20 млн в год.

Как сообщает The Score, в услугах опытного игрока заинтересованы «Филадельфия Сиксерс», «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс».

В завершившемся регулярном чемпионате Редик принял участие в 78 матчах, набирая в них по 15 очков, собирая по 2,2 подбора и раздавая по 1,4 передачи в среднем. В плей-офф на его счету 7 матчей, в которых он набирал в среднем по 9,1 очка и 1,7 подбора.