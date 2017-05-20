Джеймс: «Кливленд» всё ещё может играть лучше

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после крупной победы над «Бостон Селтикс» (130:86) во втором матче финала Восточной конференции заявил, что команда из Огайо может стать ещё лучше.

«Кливленд» выходит на новый уровень. Несмотря на сегодняшнюю игру, мы всё ещё можем делать некоторые вещи лучше. Сейчас мы не можем останавливаться. Но мы довольны тем, куда движемся», – приводит слова Джеймса ESPN.

Леброн провёл на площадке 33 минуты, собрав коллекцию из 30 очков, 7 результативных передач, 4 подборов, 4 перехватов и 3 блок-шотов.