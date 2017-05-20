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Джеймс: «Кливленд» всё ещё может играть лучше

20 мая 2017, суббота. 09:44. Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после крупной победы над «Бостон Селтикс» (130:86) во втором матче финала Восточной конференции заявил, что команда из Огайо может стать ещё лучше.

«Кливленд» выходит на новый уровень. Несмотря на сегодняшнюю игру, мы всё ещё можем делать некоторые вещи лучше. Сейчас мы не можем останавливаться. Но мы довольны тем, куда движемся», – приводит слова Джеймса ESPN.

Леброн провёл на площадке 33 минуты, собрав коллекцию из 30 очков, 7 результативных передач, 4 подборов, 4 перехватов и 3 блок-шотов.

«Кливленд» разгромил «Бостон» — "+44" и повёл в серии со счётом 2-0
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
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