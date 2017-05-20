Айзея Томас не смог доиграть матч с «Кливлендом» из-за травмы бедра

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас во втором матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» (86:130) усугубил травму правого бедра.

Из-за повреждения 28-летний баскетболист полностью пропустил вторую половину встречи. На данный момент его участие в третьем поединке серии находится под вопросом.

Напомним, что Томас повредил бедро в шестой игре второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс».

Во втором матче с «Кавальерс» Айзея провёл на паркете 18 минут, набрал 2 очка, отдал 6 результативных передач и собрал 3 подбора.