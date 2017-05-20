«Кливленд» повторил рекорд «Лейкерс», одержав 13-ю победу в плей-офф кряду

Победа «Кливленд Кавальерс» над «Бостон Селтикс» (130:86) во втором матче финала Восточной конференции стала для клуба из Огайо 13-й кряду в рамках плей-офф.

В нынешнем плей-офф подопечные Тайрона Лю победили 10 раз подряд. Ещё три победы были добыты в финале плей-офф-2016.

Таким образом, подопечные Тайрона Лю повторили рекорд «Лос-Анджелес Лейкерс», который одержал две победы в финале плей-офф-1988, а затем выиграл 11 раз кряду в плей-офф-1989.

«Кавальерс» сможет установить новый рекорд, если победит «Селтикс» в третьей игре серии, которая пройдёт в Кливленде 22 мая.