Леброн Джеймс обошёл Майкла Джордана по перехватам в плей-офф

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс во втором поединке финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (130:86) совершил четыре перехвата, довёл их общее количество в плей-офф до 377.
Таким образом, лидер «Кавальерс» обошёл по этому показателю легендарного защитника «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс» Майкла Джордана, который за карьеру совершил 376 перехватов в плей-офф.
Лучшим по перехватам в плей-офф остаётся форвард Скотти Пиппен (395).
В нынешнем плей-офф Джеймс совершает в среднем по 2,3 перехвата за игру.
«Кливленд» повторил рекорд «Лейкерс», одержав 13-ю победу в плей-офф кряду