Леброн Джеймс обошёл Майкла Джордана по перехватам в плей-офф

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс во втором поединке финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (130:86) совершил четыре перехвата, довёл их общее количество в плей-офф до 377.

Таким образом, лидер «Кавальерс» обошёл по этому показателю легендарного защитника «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс» Майкла Джордана, который за карьеру совершил 376 перехватов в плей-офф.

Лучшим по перехватам в плей-офф остаётся форвард Скотти Пиппен (395).

В нынешнем плей-офф Джеймс совершает в среднем по 2,3 перехвата за игру.