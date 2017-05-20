Сферопулос: в финале «Олимпиакос» должен оставаться единым целым

Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос считает, что у его подопечных будет шанс победить «Фенербахче», если они будут слаженно действовать на обеих половинах площадки.

«Победу приносит не только атака, но и защита. Накануне мы столкнулись с лучшей парой атакующих защитников Европы, а может, и всего мира, и сумели их остановить. Мне совершенно всё равно, кто будет набирать очки в матче с «Фенербахче», главное, чтобы «Олимпиакос» оставался единым целым. В таком случае у нас будут все шансы на успех», – рассказал Сферопулос.

Напомним, что финальный поединок Евролиги между «Олимпиакосом» и «Фенербахче» состоится 21 мая.