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Сферопулос: в финале «Олимпиакос» должен оставаться единым целым

20 мая 2017, суббота. 13:01. Баскетбол

Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос считает, что у его подопечных будет шанс победить «Фенербахче», если они будут слаженно действовать на обеих половинах площадки.

«Победу приносит не только атака, но и защита. Накануне мы столкнулись с лучшей парой атакующих защитников Европы, а может, и всего мира, и сумели их остановить. Мне совершенно всё равно, кто будет набирать очки в матче с «Фенербахче», главное, чтобы «Олимпиакос» оставался единым целым. В таком случае у нас будут все шансы на успех», – рассказал Сферопулос.

Напомним, что финальный поединок Евролиги между «Олимпиакосом» и «Фенербахче» состоится 21 мая.

Сферопулос: «Олимпиакосу» нужно показать максимум, чтобы победить «Фенербахче»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Олимпиакос БК Фенербахче
Новости. Баскетбол
20 мая 2017, суббота
13:01 Сферопулос: в финале «Олимпиакос» должен оставаться единым целым
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12:26 Желько Обрадович: «Фенербахче» нельзя праздновать раньше времени
12:22 Сферопулос: «Олимпиакосу» нужно показать максимум, чтобы победить «Фенербахче»
12:19 Юдо: готов сразиться с «Олимпиакосом» за чемпионство
12:17 Желько Обрадович: родные трибуны помогают «Фенербахче»
12:05 Сферопулос: «Олимпиакос» с нетерпением ждёт финала Евролиги
12:00 Принтезис: для «Олимпиакоса» большая честь играть в «Финале четырёх»
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05:54 «Кливленд» разгромил «Бостон» — "+44" и повёл в серии со счётом 2-0
04:52 Воронцевич: Спанулис в игре с ЦСКА доказал, что он игрок мирового уровня
04:45 Де Коло: в 4-й четверти матча с ЦСКА удача была на стороне «Олимпиакоса»
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01:17 Льюль: матч с «Фенербахче» проиграла вся команда, у меня тоже были ошибки
00:57 Диксон: Льюль здорово сыграл, но партнёры по «Реалу» ему особо не помогали
00:49 Юдо: я просто невероятно устал после матча с «Реалом»
00:43 Антич: мне не хватает одного титула до показателей Спанулиса
00:36 Веселы: не испытал облегчения после поражения ЦСКА от «Олимпиакоса»
00:36 Богданович: «Олимпиакос» доказал, что в «Финале четырёх» нет фаворитов
00:15 Обрадович: «Фенербахче» сдержал нападение «Реала» и реализовал свои моменты
00:07 Ласо: «Фенербахче» победил заслуженно, у «Реала» ничего не получилось
19 мая 2017, пятница
23:46 Кущенко: ЦСКА не повезло в концовке, сработало проклятие «Олимпиакоса»
23:31 «Фенербахче» победил «Реал» и стал вторым финалистом Евролиги
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22:33 Папаниколау: «Олимпиакос» — команда с характером
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22:26 Джексон: это не удача и не волшебство, это Спанулис
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22:04 Курбанов: «икс-фактором» стал не Спанулис, а сам ЦСКА
21:55 Хайнс: у ЦСКА были шансы, но мы ими не воспользовались
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