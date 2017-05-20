Адетокунбо, Йокич и Гобер претендуют на звание самого прогрессирующего игрока

НБА на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание самого прогрессирующего игрока сезона.

В тройку финалистов попал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Обладатель награды будет объявлен 26 июня на специальной церемонии.

Напомним, что в минувшем сезоне звание самого прогрессирующего игрока получил защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.

Ранее НБА огласила имена претендентов на звание лучшего запасного и лучшего новичка.