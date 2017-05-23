Владелец «Голден Стэйт»: предпочёл бы встретиться в финале с «Кливлендом»

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб хочет, чтобы его команда вновь сыграла в финале плей-офф с «Кливленд Кавальерс».

«Мне всё равно, с кем мы будем играть в финале, но я предпочёл бы «Кливленд». У нас осталось одно незаконченное дело. Мы были сильнее, но они победили. Нам нужен шанс вернуться туда и доказать это», – приводит слова Лэйкоба The Undefeated.

Напомним, по ходу финального противостоянии с «Кавальерс» в минувшем плей-офф «Уорриорз» выигрывал со счётом 3-1, после чего потерпел три поражения кряду и проиграл серию со счётом 3-4.