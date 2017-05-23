«Голден Стэйт» стал первым клубом в истории, начавшим плей-офф с 12 побед кряду

«Голден Стэйт Уорриорз» стал первым клубом в истории НБА, начавшим плей-офф с 12 побед кряду.

Калифорнийский клуб обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в четвёртом поединке финала Западной конференции (129:115) и выиграл серию со счётом 4-0.

Напомним, что в первом раунде «Голден Стэйт» в четырёх матчах оказался сильнее «Портленд Трэйл Блэйзерс». Во втором раунде плей-офф подопечные Майка Брауна переиграли «Юту Джаз» (4-0).

Стоит отметить, что для «Уорриорз» участие в финале плей-офф станет уже третьим подряд.