Владелец «Голден Стэйт»: Керр сам решит, когда вернётся к работе

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб сказал, что не будет торопить главного тренера команды Стива Керра с возвращением к работе.

«Стив сам решит, когда вернётся к работе. Он фантастический тренер, фантастический человек и хороший друг. Недавно я сказал ему: «Не хочу даже разговаривать или думать ни о чём другом, кроме как о победе в этом плей-офф. Ты можешь вносить свой вклад в любом виде, а о будущем мы подумаем потом», – приводит слова Лэйкоба ESPN.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем в нынешнем розыгрыше плей-офф Керр провёл только два матча. Сейчас обязанности главного тренера исполняет его ассистент Майк Браун.