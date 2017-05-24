Источник: ЦСКА договорился о продлении контракта с Хайнсом

По информации известного израильского журналиста Дэвида Пика, московский ЦСКА договорился о продлении контракта с американским центровым Кайлом Хайнсом. Об этом Пик сообщил в своём официальном «твиттере». В сезоне-2016/17 в Евролиге за проведённые на паркете в среднем за матч 20 минут и 28 секунд Хайнс набирал 8,5 очка, а также совершал 4,3 подбора и 0,6 передачи.

Ранее стало известно, что московский клуб договорился о двухлетнем контракте с американским форвардом Уиллом Клайберном, который доигрывает сезон в турецкой «Дарушшафаке».