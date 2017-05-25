Айверсон: никогда не поставлю Леброна Джеймса выше Майкла Джордана

Экс-игрок НБА Аллен Айверсон рассказал, что всегда будет считать легендарного защитника «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс» Майкла Джордана лучшим баскетболистом всех времён, несмотря на все достижения форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.

«Мне нравится Леброн, но я не люблю, когда его начинают сравнивать с Майклом. Это многое говорит об игроке, если тебя сравнивают с Чёрным Иисусом. Джеймс будет на баскетбольной горе Рашмор, но я никогда не поставлю его выше Джордана», – приводит слова Айверсона FOX Sports.