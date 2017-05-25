«Милуоки» заинтересован в генеральном менеджере «Кливленда» Дэвиде Гриффине

Руководство «Милуоки Бакс» хочет подписать контракт с генеральным менеджером «Кливленд Кавальерс» Дэвидом Гриффином, сообщает Cleveland Plain Dealer.
Недавно Гриффин провёл встречу с владельцем «Кавальерс» Дэном Гилбертом, на которой они обсудили условия нового контракта. По информации источников, стороны не сумели достичь соглашения.
Напомним, что бывший генеральный менеджер «Милуоки» Джон Хэммонд подписал контракт с «Орландо Мэджик».
Ранее лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс сказал, что «Кливленд» должен сохранить Гриффина.