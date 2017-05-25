Тимма: получил предложения от клубов из НБА, но сейчас все мысли о «Зените»

Лёгкий форвард «Зенита» Янис Тимма не подтвердил информацию о согласовании контракта с «Басконией» и сообщил, что получил предложения от клубов из НБА.

«Есть предложения от многих клубов, в том числе из НБА. Но решение принимать я буду в конце сезона. Сейчас все мысли о „Зените“. Конечно, хочется в НБА, но пока что думать об этом рано», — цитирует Тимму ТАСС.

24-летний латыш выступает за «Зенит» второй сезон. В 2013 году он был выбран во втором раунде драфта НБА под 60-м номером клубом «Мемфис Гриззлиз».