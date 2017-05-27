«Сан-Антонио» рассматривает возможность подписания Пола

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» изучает возможность подписания разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Криса Пола, сообщает ESPN.

«Сан-Антонио» хочет попытаться объединить в команде Кавая Леонарда, Ламаркуса Олдриджа и Пола, чтобы иметь возможность конкурировать с «Голден Стэйт Уорриорз».

В межсезонье Крис получит статус неограниченно свободного агента. Отметим, что «Спёрс» пока не располагает свободным местом в платёжной ведомости, необходимым для подписания 32-летнего защитника.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Пол принял участие в семи матчах. Разыгрывающий проводил на площадке по 37,1 минуты, собирая коллекцию из 25,3 очка, 9,9 передачи, 5,0 подбора, 1,7 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.