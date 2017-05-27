Айзея Томас: готов подождать с продлением контракта до 2018 года

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас заявил, что сделает всё возможное, чтобы помочь команде усилиться в предстоящее межсезонье.

«Мы должны заполучить сильного игрока, который поможет нам побеждать, я полностью поддерживаю это. Я сделаю всё, о чём попросит Дэнни Эйндж, чтобы сделать наш клуб лучше. Я хочу выиграть титул. В этом сезоне мы были недалеки от выхода в финал, и это мотивирует меня ещё больше.

Продление контракта? Что случится, то случится. Все знают, какой вклад я вношу. Как всё произойдёт с контрактами, так и произойдёт. Если нам не удастся продлить моё соглашение с клубом, я готов подождать до следующего лета», – приводит слова Томаса ESPN.