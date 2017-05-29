Гарнетт был близок к переходу в «Голден Стэйт» в 2007 году

Бывший исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Маллин рассказал, что в 2007 году калифорнийский клуб мог заполучить лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Кевина Гарнетта.

«После серии с «Ютой» мы хотели усилить команду. Мы договорились о сделке. Кевин Гарнетт был готов уйти из «Миннесоты», и ему нравилась наша команда. Мы практически оформили обмен, но в итоге владельцы клуба наложил вето из-за финансовых соображений», – приводит слова Маллина RealGM.

Напомним, что Гарнетт в итоге перешёл в «Бостон Селтикс».