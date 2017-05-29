Стивен Карри: у Боба Майерса очень трудная работа

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри поделился мнением о генеральном менеджере клуба Бобе Майерсе.

«Боб понимает, насколько важно быть в курсе всех событий, знать как все себя чувствуют. Конечно, это очень трудная работа – удерживать баланс, управлять различными людьми, быть ответственным за взлёты и падения на протяжении сезона. Он помогает нам добиваться успеха. Боб умеет найти подход к каждому члену нашей организации», – приводит слова Карри RealGM.

Майерс работает в структуре «Уорриорз» с 2011 года.