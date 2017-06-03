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Кантер: прошу мир присоединиться ко мне в поисках правосудия

3 июня 2017, суббота. 00:46. Баскетбол

Баскетболист «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер опубликовал открытое письмо в связи с арестом его отца Мехмета Кантера.

«Моего отца арестовали в Турции только из-за моей открытой критики в адрес правящей партии. Возможно, его сейчас пытают только за то, что он мой родственник. «Международная амнистия» обнаружила множество случаев насилия, пыток и содомии в турецких тюрьмах после якобы провалившейся попытки военного переворота в 2016 году, в которой обвинили невинных членов общественно-политического движения „Хизмет“. Задержания сотни тысяч невинных людей, включая беременных женщин, убийства и аресты журналистов, массовые увольнения судей и прокуроров — все эти действия являются попыткой Эрдогана укрепить своё лидерство.

Просто задумайтесь на секунду и представьте, что происходит с обычными людьми, когда подобное случается с игроком НБА. Речь может идти о сотнях тысяч людей, которых задерживают, пытают или убивают, а мы об этом просто не знаем. Свобода — это базовое право человека, и я прошу мир присоединиться ко мне в поисках правосудия и равноправия и отвергнуть репрессивные режимы и диктатуры», — написал Кантер на своём сайте.

Отец Кантера попал под домашний арест
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Оклахома-Сити Тандер Энес Кантер
Новости. Баскетбол
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