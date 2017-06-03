Кваме Браун: всегда уважал Майкла Джордана

Экс-игрок НБА Кваме Браун опроверг слухи о натянутых отношениях с владельцем «Шарлотт Хорнетс» Майклом Джорданом во времена совместного выступления за «Вашингтон Уизардс».

«Я всегда уважал Майкла Джордана, и до сих пор уважаю. Мне просто кажется, что люди преувеличивают слухи о наших отношениях. Кто-то увидел, как он кричит на меня и подумал: «Боже мой, посмотри, как он относится к ребёнку!» Люди воспринимали меня как ребёнка, но я был в порядке. Кроме того, я считаю, что СМИ сыграли в этом свою роль. Иногда они даже не печатали слова, которые были сказаны. Все хотели взять у меня интервью и сделать негативную историю. Тогда это было популярно. Если у меня происходило что-то позитивное, они не писали об этом. Они не рассказывали о благотворительной работе, которую я проводил. Но им нравятся слухи про Майкла», – приводит слова Брауна Hoopshype.