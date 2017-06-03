Лав: «Кливленд» не должен давать «Голден Стэйт» много свободы

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав поделился соображениями насчёт поражения от «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф (91:113).

«Они сыграли очень хорошо на обеих половинах площадки. Мы не должны позволять «Уорриорз» такого. Если им дать свободу, они будут эффективно пользоваться этим. Против «Голден Стэйт» нельзя играть таким образом», – приводит слова Лава ESPN.

Кевин провёл на паркете 34 минуты, набрал 15 очков, собрал 21 подбор, совершил три блок-шота, а также отдал одну результативную передачу.