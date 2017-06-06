Студия звукозаписи опубликовала отрывок совместного трека Джеймса и Дюранта

Американская студия звукозаписи Spider Studios опубликовала отрывок совместной рэп-композиции лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта.
Как сообщает The Score, Джеймс и Дюрант записали трек во время локаута в 2011 году. Звёзды НБА сами сочинили текст и исполнили композицию.
Студия звукозаписи пообещала опубликовать целый трек, если их пост в социальной сети наберёт 1 миллион ретвитов.
Видео доступно на официальной странице Spider Studios в «Твиттере»