Студия звукозаписи опубликовала отрывок совместного трека Джеймса и Дюранта

Американская студия звукозаписи Spider Studios опубликовала отрывок совместной рэп-композиции лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта.



Как сообщает The Score, Джеймс и Дюрант записали трек во время локаута в 2011 году. Звёзды НБА сами сочинили текст и исполнили композицию.



Студия звукозаписи пообещала опубликовать целый трек, если их пост в социальной сети наберёт 1 миллион ретвитов.



Видео доступно на официальной странице Spider Studios в «Твиттере»