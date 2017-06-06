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Студия звукозаписи опубликовала отрывок совместного трека Джеймса и Дюранта

6 июня 2017, вторник. 11:12. Баскетбол

Американская студия звукозаписи Spider Studios опубликовала отрывок совместной рэп-композиции лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта.

Как сообщает The Score, Джеймс и Дюрант записали трек во время локаута в 2011 году. Звёзды НБА сами сочинили текст и исполнили композицию.

Студия звукозаписи пообещала опубликовать целый трек, если их пост в социальной сети наберёт 1 миллион ретвитов.

Видео доступно на официальной странице Spider Studios в «Твиттере»

Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кевин Дюрант Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
6 июня 2017, вторник
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12:42 Лю: «Кливленд» должен лучше действовать в обороне
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12:02 Керр: в прошлом году «Голден Стэйт» тоже выигрывал 2-0, но упустил титул
11:36 Стивен Карри оформил первый в карьере трипл-дабл в финале плей-офф
11:24 Дрэймонд Грин: игра Дюранта помогает «Голден Стэйт» побеждать в финале
11:07 Данк Джеймса и аллей-уп Дюранта на Макги – в топ-5 дня в НБА
11:01 Тристан Томпсон: я должен продолжать сражаться
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09:26 Джеймс: «Кливленд» должен сыграть намного лучше в 3-м матче
05:47 «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд», Карри и Джеймс оформили трипл-даблы
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