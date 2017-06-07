Райли: Мэджик Джонсон — величайший игрок всех времён

Президент «Майами Хит» Пэт Райли назвал прославленного разыгрывающего защитника Мэджика Джонсона лучшим баскетболистом в истории.



«Мэджик Джонсон — величайший игрок всех времён», — приводит слова Райли журналист Марк Медина в «Твиттере».



Джонсон провёл всю карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс» (1979—1991, 1996). Вместе с этой командой он пять раз становился чемпионом НБА. Мэджик — 3-кратный MVP сезона и 12-кратный участник Матча звёзд. В 2002 году он был принят в баскетбольный Зал славы.

Райли выступал за «Лейкерс» (1970—1975), а затем тренировал эту команду (1981—1990).