Джей Ар Смит: «Кливленд» выиграет финальную серию в 7 матчах

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит после поражения в третьем поединке финала с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:118) написал на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер», что команда из Огайо выиграет серию в 7 матчах.



Через 15 минут после публикации сообщение было удалено. Позже Смит сказал, что его аккаунт был взломан.



В третьей игре Джей Ар провёл на площадке 34 минуты, набрал 16 очков, совершил 2 перехвата и собрал 1 подбор.



Следующий поединок серии состоится на домашнем паркете «Кливленда» 10 июня.

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