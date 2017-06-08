Итудис: «Химки» наверняка отреагируют на произошедшее сегодня

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды в первом поединке финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками» (94:88).

«Мы повели в серии 1-0. На протяжении большей части матча мы доминировали, несмотря на не самую высокую реализацию бросков в первой встрече. Но это серия, нам предстоит выиграть ещё дважды. Мы должны восстановиться, отдохнуть, посмотреть запись и поработать над ошибками. Мы понимаем, что «Химки» обладают качеством, они наверняка отреагируют на произошедшее сегодня.



Что случилось в последние семь минут? Почему вы не спрашиваете о 33 предыдущих минутах? Я уже сказал, что мы сделали много хорошего, но допустили ряд ошибок.



Антонов провёл прекрасный матч, он – пример того, как новый игрок в команде может использовать предоставляемые ему шансы. Он провёл прекрасную игру», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.