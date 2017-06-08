Иванович: таким способом, как мы играли сегодня, ЦСКА не победить

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от поражения своей команды в первом поединке финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (88:94).

«Это только первый матч финальной серии, и очевидно, что таким способом, как мы играли сегодня, ЦСКА не победить. Мы должны изменить нападение и защиту, а также думать только об игре и том, как победить. Сегодня это стало нашей проблемой и мы потеряли концентрацию», — завершил наставник «Химок»

Вторая встреча финальной серии пройдёт в Москве 10 июня, начало поединка ожидается в 17.00.