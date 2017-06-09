Роулэнд: «Химки» могут бороться с ЦСКА

Защитник «Химок» Эрл Роулэнд прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (88:94).

«Мы не показали хорошей игры, и даже количество набранных очков не говорит о том, что происходило на площадке. Я убеждён в том, что наша команда может бороться с ЦСКА, для этого нужно играть в нападении и защите так, как мы хотим.

В таком случае у нас появится шанс. Сегодня же такого шанса не было, но я надеюсь, что в следующем матче всё будет по-другому. ЦСКА — отличная и талантливая команда с хорошим тренером, и если ты не показываешь качественный баскетбол, то они тебя обязательно накажут, что сегодня и произошло", — приводит слова Роулэнда официальный сайт «Химок».