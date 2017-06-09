Быков: сезон получился неудачным, но не жалею, что выступал за «Автодор»

Защитник сборной России Сергей Быков прокомментировал решение покинуть саратовский «Автодор».

«В баскетболе нас оценивают по результату, поэтому сезон получился неудачным. С задачей выйти в плей-офф мы не справились. Причин этому много, и сейчас я не готов обсуждать их детально. Я приехал в Саратов в середине сезона, и это всегда очень сложно. Пытался найти свою игру, но получилось не всё. Однако в любой ситуации надо искать позитивные моменты. Поэтому я совсем не жалею, что принял решение перейти в «Автодор». Тут я получил опыт, который пригодится мне в дальнейшем. Посмотрим, как дальше будет развиваться моя карьера. Сейчас я открыт для предложений», — сказал Быков.

Защитник выступал за «Автодор» с декабря 2016 по апрель 2017 года.