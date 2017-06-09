Кочарян: женская сборная России 3х3 имеет хорошие шансы на золото Игр-2020

Генеральный менеджер женской сборной России 3х3 Игорь Кочарян оценил шансы команды на Олимпийских играх—2020 в Токио.



«Активно, профессионально и правильно мы занимаемся женским баскетболом 3х3 с 2014 года, когда в Москве прошёл чемпионат мира. Наша команда брала медали на чемпионате мира, на двух чемпионатах Европы, выиграла первые Европейские игры в Баку. Без медалей мы с соревнований не уходим, так что, конечно, шансы на золото в Токио у нас высокие.



Конечно, вступление в олимпийскую семью позволит на качественно иной уровень вывести баскетбол 3х3, сделать его более привлекательным. Это знаковое событие для нашего вида спорта, который активно развивается в последние годы. Не один год, занимаясь этим видом спорта и развивая его, мы ждали, что это случится. Так что сегодняшнего дня мы ждали с особым трепетом.



Сейчас девочки, которые играют 3х3, являются профессиональными баскетболистками. Так что в каком-то смысле необходимо избежать конфликта интересов. Сейчас почти все девочки, игравшие „3 на 3“, так или иначе представлены в сборной „5 на 5“», — цитирует Кочаряна «Р-Спорт».

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