Джеймс: слышал, что игроки «Голден Стэйт» хотели победить именно в Кливленде

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс рассказал о настрое команды перед четвёртой игрой финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (137:116).



«Одноклубники рассказали мне, что игроки «Голден Стэйт» перед матчем говорили о желании вновь отпраздновать чемпионство на нашей площадке и разлить шампанское в наших раздевалках. Думаю, это шло от Дрэймонда Грина. Такие заявления для него в порядке вещей.



Я просто сказал парням, чтобы они жили сегодняшним днём. У нас есть прекрасная возможность продолжить серию. Мы отлично сыграли в третьем матче, но не сумели довести дело до конца. Но сегодня мы вышли на площадку и придерживались плана на игру, который подготовил наш тренерский штаб», – приводит слова Джеймса ASAP Sports.

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