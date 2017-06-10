Ирвинг: болтовня Дрэймонда Грина мотивировала «Кливленд»

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг сказал, что слова форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина перед четвёртым матчем о желании выиграть титул в гостях стали дополнительной мотивацией для команды из Огайо.



«Конечно, его болтовня дала нам дополнительную мотивацию. Мы были готовы к этому поединку. Я не хотел, чтобы мы проиграли сегодня, а они отпраздновали чемпионство на нашей площадке», – цитирует Ирвинга ESPN.



Встреча закончилась домашней победой «Кливленда» со счётом 137:116. Кайри стал самым результативным игроком матча, набрав 40 очков.

Др. Грин: выиграть титул в Кливленде — особенное удовольствие