20 лет назад баззер-битер Керра принёс «Чикаго» победу в финале плей-офф

13 июня 1997 года Стив Керр после передачи защитника Майкла Джордана реализовал баззер-битер и принёс «Чикаго Буллз» победу в финальной серии плей-офф с «Ютой Джаз» (4-2).



Спустя 20 лет Керр завоевал второй чемпионский титул в качестве главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз». Всего на счету Стива семь побед в финалах плей-офф.



Напомним, что 51-летний специалист стал четвёртым в истории НБА, кто по нескольку раз становился чемпионом и как игрок, и как тренер.



Керр тренирует «Голден Стэйт» с 2014 года.