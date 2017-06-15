Дюрант: не сомневаюсь, что останусь в «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант заявил о намерении продолжить выступать за свой нынешний клуб.



«Мне кажется, что в этом нет сомнений», – приводит слова Дюранта San Jose Mercury News.



Этим летом форвард может отказаться от опции продления контракта с калифорнийским клубом на сезон-2017/18.



Напомним, что Дюрант был признан MVP финальной серии с «Кливленд Кавальерс». Кевин проводил на площадке по 39,8 минуты, набирал по 35,2 очка, собирал по 8,2 подбора и отдавал по 5,4 передачи в среднем за игру.

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