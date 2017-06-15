Аарон Джексон объявил об уходе из ЦСКА

Защитник ЦСКА Аарон Джексон на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» сообщил, что уходит из московского клуба.



«Невозможно выразить словами мою благодарность за пять лет в клубе, который я покидаю. Я искренне благодарен за возможность, которую Ватутин и Наташа дали мне и которая позволила мне обеспечить свою семью и помочь ЦСКА завоевать чемпионство.



Когда я пишу это, я еле сдерживаю слёзы. Причина моего эмоционального состояния заключается в привязанности к людям – руководству ЦСКА, тренерам, членам медицинского штаба, фанатам, друзьям и, конечно же, партнёрам по команде. Эти люди останутся частью меня на всю жизнь», – написал баскетболист.



Джексон выступал за ЦСКА с 2012 года.

А. Джексон: подпишу контракт с тем клубом, который больше хочет меня видеть