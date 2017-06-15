Керр: планирую тренировать «Голден Стэйт» на протяжении долгого времени

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что не собирается уходить из калифорнийского клуба.



«Такие вещи случаются в НБА очень редко, когда вы получаете несколько игроков в одной команде на пике их карьеры. Это происходит очень редко, так что я знаю, как мне повезло.



Мне нравится наша команда. Мне нравится их тренировать. Этим я хочу заниматься на протяжении долгого времени. Таков мой план, так что я должен продолжать двигаться вперёд», – приводит слова главного тренера ESPN.



Керр возглавил «Голден Стэйт» в 2014 году. 51-летнему специалисту удалось трижды вывести команду в финал и добыть два чемпионских титула.

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