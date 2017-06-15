Стивен Карри: я очень долго работал ради максимального контракта

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри сказал, что рассчитывает подписать максимальный контракт этим летом.



«Я рассматриваю предстоящие переговоры, весь этот процесс как возможность получить максимальный контракт. Я очень долго работал, чтобы у меня была такая возможность. Если надо будет пойти на некоторые уступки, чтобы сохранить ключевых игроков, мы обязательно это обсудим», – приводит слова Карри The Score.



За сезон-2016/17 разыгрывающий получил от калифорнийского клуба $ 12,1 млн. Максимальное соглашение может принести Стивену $ 205 млн за 5 лет.

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