Абдул-Джаббар: Лавар Болл вредит баскетболу

Легендарный центровой НБА Карим Абдул-Джаббар считает, что отец разыгрывающего Лонзо Болла Лавар наносит вред баскетболу.



«Все знают про его сыновей, потому что он пиарит их. Но я не думаю, что это идёт на пользу баскетболу. Это всё очень странно. Лавар вредит баскетболу как на университетском уровне, так и на профессиональном», – приводит слова Абдул-Джаббара TMZ.



Напомним, что Лонзо Болл выставил свою кандидатуру на драфт- 2017. Ожидается, что разыгрывающего выберет «Лейкерс» под вторым номером.

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