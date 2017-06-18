Мотеюнас осудил расистские слова президента «Летувос Ритас»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Донатас Мотеюнас осудил расистское высказывание президента «Летувос Ритас» Гедвидаса Вайнаускаса.

«Может показаться, что это не наше дело, но это неправда. Люди говорят о Литве как о расистской стране. Многие друзья задают мне вопросы. Я отвечаю, что мы строго против расизма и осуждаем его слова. Очень трудно понять, как люди вроде него могут управлять баскетбольной командой. Мне стыдно за слова Гедвидаса Вайнаускаса», — написал Мотеюнас в «Твиттере».

Слова Вайнаускаса об ограничении числа чернокожих игроков в клубе расследует Евролига.