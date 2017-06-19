Орри: Леброну Джеймсу не нужно больше титулов, чтобы стать лучше Майкла Джордана

Бывший игрок НБА Роберт Орри считает, что количество чемпионских титулов не имеет никакого значения при сравнении лучших баскетболистов в истории.



«Нужно ли Леброну выиграть больше чемпионских колец, чтобы стать лучше Майкла Джордана? Нет.



Его статистика финалов? Это не имеет значения. Вот почему баскетбол – это командный спорт», – приводит слова Орри TMZ.



Напомним, что Джеймс выиграл три из восьми финалов плей-офф. Орри за свою карьеру завоевал семь чемпионских титулов (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007).

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