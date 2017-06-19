Воронцевич: здорово остаться в ЦСКА ещё на три сезона

Форвард Андрей Воронцевич прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с ЦСКА.



«Очень рад продлению отношений с клубом. Здесь я провёл 11 лет, ЦСКА для меня родной дом. Здорово остаться здесь ещё на три сезона. Быть «армейцем» – это почёт и гордость. Благодарен за доверие тренерскому штабу, менеджменту и, конечно, владельцу клуба «Норникелю». Наша история продолжается, и уверен, она обогатится ещё многими большими победами», – приводит слова 29-летнего форварда официальный сайт ПБК ЦСКА.

Итудис: счастлив, что Воронцевич продлил контракт с ЦСКА