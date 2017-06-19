«Лейкерс» попытаются заполучить Джорджа, если «Кливленд» будет близок к обмену

Журналист The Ringer Кевин О'Коннор со ссылкой на источники в НБА сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» активизирует переговоры по форварду «Индианы Пэйсерс» Полу Джорджу, если «Кливленд Кавальерс» будет близок к заключению сделки.



Ранее стало известно, что «Кливленд» намерен заполучить Джорджа, даже если он не пообещает подписать с клубом новый контракт в 2018 году, когда получит статус неограниченно свободного агента. Ожидается, что «Кавальерс» предложат «Индиане» форварда Кевина Лава.



В минувшем регулярном чемпионате Пол принял участие в 75 матчах. 27-летний баскетболист проводил на площадке по 35,9 минуты, собирая коллекцию из 23,7 очка, 6,6 подбора, 3,3 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.

Джордж сообщил «Индиане», что собирается покинуть клуб летом 2018 года