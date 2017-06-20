«Бостон» заинтересован в приобретении Порзингиса

Финалист Восточной конференции завершившегося сезона «Бостон Селтикс» заинтересован в услугах мощного форварда «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса. Об этом сообщает NY Daily News.

Сегодня, 20 июня, в «Нью-Йорке» сообщили, что готовы выслушать предложения по обмену 21-летнего латвийца. При этом не сообщается, что в обмен на Порзингиса может предложить «Нью-Йорку» команда из Массачусетса.

В минувшем регулярном сезоне Кристапс проводил на паркете по 32,8 минуты, собирая коллекцию из 18,1 очка, 7,2 подбора и 2,0 блок-шота в среднем за игру. Всего на его счету два сезона в НБА, в первый год Порзингис вошёл в первую сборную новичков лиги.