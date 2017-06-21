«Лейкерс» обменяют Мозгова и Расселла в «Бруклин»

«Лос-Анджелес Лейкерс» обменяет центрового Тимофея Мозгова и защитника Д`Анджело Расселла в «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Yahoo Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Взамен калифорнийцы получат центрового Брука Лопеса и 27-й пик на драфте.

«Лейкерс» благодаря этой сделке избавятся от необходимости выплатить Мозгову $ 54 млн в соответствии с нынешним контрактом. Таким образом, калифорнийцы расчищают место для возможных контрактов Пола Джорджа и Леброна Джеймса. В свою очередь «Нетс» избавятся от истекающего соглашения Лопеса.