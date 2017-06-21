Уэйд: у меня было 24 миллиона причин остаться в «Чикаго»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд прокомментировал решение продлить контракт на следующий сезон с зарплатой $ 23,8 млн.



«У меня было 24 миллиона причин остаться в «Чикаго». В 35 лет я набираю по 18,3 очка за 29 минут в среднем за матч с реализацией бросков с игры 43%. Если бы мне было 25 и я демонстрировал такие же показатели, то мне бы предложили контракт на 150 миллионов», – написал Уэйд в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».



Минувший сезон стал для защитника первым в «Чикаго» после ухода из «Майами Хит», где он выступал с начала карьеры.

Уэйд проинформировал «Чикаго», что продлит контракт на следующий сезон