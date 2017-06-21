Джефферсон: в «Кливленде» были в шоке от ухода Гриффина, даже Джеймс не знал

Лёгкий форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон признался, что решение организации не продлевать сотрудничество с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином стало сюрпризом для игроков команды.



«Мы были в шоке от ухода Гриффина. О том, что этим всё закончится, не знал даже Леброн Джеймс. Мы вроде бы и не должны были так реагировать после того, как посреди прошлого сезона у нас уволили главного тренера, когда мы шли на первом месте в конференции. Но всё равно это событие нас поразило», – цитирует Джефферсона ESPN.

Леброн Джеймс разочарован уходом Дэвида Гриффина из «Кливленда»